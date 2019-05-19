Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı!

Güney Afrika'nın Sandton kentine spor müsabakalarında hakemlik yapmak üzere giden Arnold Schwarzenegger, hayranlarıyla sohbet ederken kalabalıktan çıkan bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Saldırganın Schwarzenegger'e arkadan yaklaşarak zıplayıp tekme savurması, kameraya yansıdı. aldırgan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olayın saniye saniye görüntülendiği video, Youtube'da yayınlandı.