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Erdoğan: 82 milyon, benim vatandaşım, hepsini sevmeye mecburum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gençlerle iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan son seçim öncesinde batının Türkiye'ye karşı kur, faiz ve enflasyon üzerinden ciddi baskılar uyguladığını hatırlattı. Bu yüzden enflasyonda tırmanış olduğuna dikkat çekti. Erdoğan bu ekonomik saldırıyı yapanlara ilişkin verdiği mesajda; ''Seçimleri atlattıktan sonra bunların oyunları bozulacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası gençlerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Samsun'a gitmeden önce gençlerle iftar yapalım bu iftarın yanında bir de sohbet yapalım istedim. Bu salon çok anlamlı bir salon. Bu salonda geçmişte büyüklerimiz, Osmanlı senede iki kez uluslararası çok büyük toplantıları yaparlarmış. Ben de bu göreve geldikten sonra yine uluslararası bazı müstesna toplantıları bu salonda yapıyorum. Her toplantıya da açık değil. Görüldüğü gibi çok farklı bir özelliğe de sahip.

İstanbul sıradan bir yer değil.

Biz her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir, bunlar siyasette seçime girenlerin sandığa müracaat edenlerin en doğal hakkıdır. Bu itiraz mercii neredir? İlçe seçim kurullarıdır, il seçim kurullarıdır. Daha üst mercii YSK'dır. YSK kararını verdikten sonra da artık diyeceksiniz ki şeriatın kestiği parmak acımaz ve işi bitireceksiniz. Şu andaki süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. 29 binden 13 bine oy düşüyor. Şimdi buradan buraya oylar düşüyorsa bu ne demektir burada bir kaçak var.

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