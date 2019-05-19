GÜNCEL

Adana'daki bodrumdaki soba ve valizden 11 kilo 282 gram esrar çıktı

Adana'da bir evin bodrumuna yapılan baskında soba ve valiz içerisinde 11 kilo 282 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin bodrumunda esrar olduğu bilgisine ulaştı. Merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesindeki eve yapılan baskında bodrumdaki soba ve valiz içine saklanmış 11 kilo 282 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Enes A. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da 19 Mayıs sürprizi! Bugün ücretsiz
İstanbul'da 19 Mayıs sürprizi! Bugün ücretsiz
İYİ Parti il başkanlarını İstanbul'da topluyorpo! İmamoğlu da katılacak
İYİ Parti il başkanlarını İstanbul'da topluyorpo! İmamoğlu da katılacak
Abdurrahman Dilipak'tan bomba eleştiri: Geçen seçimde giden gitti
Abdurrahman Dilipak'tan bomba eleştiri: Geçen seçimde giden gitti
Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı! Her şey bir anda oldu
Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı! Her şey bir anda oldu
Hasan Ruhani meydan okudu! Asla teslim olmayız
Hasan Ruhani meydan okudu! Asla teslim olmayız
Liderlerden dikkat çeken 19 Mayıs mesajları!
Liderlerden dikkat çeken 19 Mayıs mesajları!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna ve İzlanda'dan "Filistin" protestosu
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna ve İzlanda'dan "Filistin" protestosu
Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı!
Arnold Schwarzenegger'e uçan tekmeli saldırı!
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Çukur 66. bölüm 2. fragmanı: 2. sezon 33. bölüm
Çukur 66. bölüm 2. fragmanı: 2. sezon 33. bölüm
Erdoğan: 82 milyon, benim vatandaşım, hepsini sevmeye mecburum
Erdoğan: 82 milyon, benim vatandaşım, hepsini sevmeye mecburum
19 Mayıs mesajları kısa resimli 19 Mayıs Atatürk sözleri
19 Mayıs mesajları kısa resimli 19 Mayıs Atatürk sözleri
Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi
Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi
19 Mayıs zaferinin 2019 kaçıncı yılı 19 Mayıs nedir önemi
19 Mayıs zaferinin 2019 kaçıncı yılı 19 Mayıs nedir önemi