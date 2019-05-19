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Polisin görünce kaçıp üzerindeki uyuşturucuları kızının kucağına attı

Antalya’da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 kadın yunus timleri tarafından suçüstü yakalandı. Anne, kızın üzerinde yapılan aramada toplam 52 paket uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus Timleri) ekipleri Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde yürüyen ve durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan kadın koşarak evlerinin önüne bekleyen kızının kucağına siyah bir poşet atıp kaçmaya çalıştı. Yunus timlerin çağrısıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaçan kadın, yunus timleri tarafından yakalandı. S.A’nın(22)bir çanta içine sakladığı poşeti bulan ekipler yaptıkları incelemede, özel olarak içime hazırlanan 21 paket kokain, 31 pakette eroin ele geçirdi. 

Maddelerin belirli ağırlıkta, kağıt havluya sarılı küçük şekilde renkli lastiklerle bağlandığı görüldü. Polis kaçarken yakaladığı G.Ü’yü gözaltına aldı. S.A, kucağında 3 yaşındaki kızı ile polise direnmesine rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Anne, kız ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmaktan Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

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