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500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde yaklaşık 500 yıllık Şeyh Abdulkadir Geylani’nin torunu Şeyh Hasan Efendi'ye ait 6 metrelik kabir görenleri hayrete düşürüyor.

Teylan köyünde Şeyh Hasan Efendi'ye ait olan 5-6 asırlık kabir, görenlerin ağzını açıkta bırakıyor. Evinde vefat ettiği oda mezarlık haline getirilen Şeyh Hasan Efendi'ye ait 6 metre uzunluğundaki kabir, Şeyh Hasan Efendi'nin 13. kuşaktan torunu Mahsun Ceylan tarafından korunup temizleniyor. Mezar ile ilgili bilgi veren Mahsun Ceylan, Teylan köyünün Kurtalan ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Ceylan, “Şeyh Hasan Efendi, Yavuz Sultan Selim tarafından Teylan’a gönderiliyor. Dönemin Teylan’ı bölgenin adıydı. Şeyh Hasan Efendi 13. kuşaktan benim dedem. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi dönüşünde Diyarbakır’a gelirken Şeyh Hasan Efendi'ye Teylan’ı veriyor. Şeyh Hasan Efendi geldiğinde Teylan’ı kurunca mezarlığının bulunduğu yere evini inşa ediyor. Zaten mezarlığı da vefat ettiği odanın üzerine kurulmuştur. Bakıldığında da belli zaten, odanın uzunluğu 6 metre. Şeyh Hasan Efendi peygamber torunu olduğu için vefat ettiği zaman yataklarını kaldırıyorlar, yatak yerinde mezarlığı açıyorlar ve mezarlığa koyuyorlar. Burası bizim için çok önemli, bakımlarını biz yapıyoruz” dedi. 

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