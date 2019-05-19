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100.yılda deniz dibinde Türk bayrağı açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılında denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.

İlçedeki Doğadayız dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan deniz dibinde üçü "Samsun'a çıkışın 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı’nı kutluyoruz" yazlı dövizleri açtı. Diğer dalgıçlar ise Türk bayraklarıyla deniz dibinde geçiş yaptı. Denizin dibinde açılan bayraklarla yüzen balıklar ilginç görüntüler oluşturdu. Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, yaptığı açıklamada, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutladıklarını anlattı. 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diktaş, "Bu yıl gösteride 9 dalgıç arkadaşımız yer aldı. 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla 'Bandırma' vapuru, Atatürk posteri ve Anıtkabir fotoğraflarının arkasına 'Samsun'a çıkışının 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz' yazdık. Gösteri sırasında deniz altındaki balıklar da güzel bir görüntü oluşturdu" diye konuştu. 

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