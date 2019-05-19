YEREL

Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2’si polis 11 kişi ise yaralandı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

SAKARYA’nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çıkan silahlı çatışmada Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı ve Bilal Uğur hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, hastane önünde de yaralı yakınları arasında arbede çıktı.

Çıkan arbede bir süre sonra polis ekiplerince engellendi.

Yaşanan arbede sonrasında henüz kimliği açıklanmayan bir kişi pompalı tüfekle hastaneye gelerek ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2’si polis olmak üzere toplamda 4 kişi daha yaralandı.

Olay sonrası hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi giriş çıkışlara kapatıldı.

Hastanede polis ve 2 vatandaşı daha vuran şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya boyandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya boyandı
Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
Fatik Terim: Alnımızın akıyla hak ettik
Fatik Terim: Alnımızın akıyla hak ettik
Galatasaray'ın kasasına giren para
Galatasaray'ın kasasına giren para
Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar
Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet erkanı Samsun'da bir araya geldi
Devlet erkanı Samsun'da bir araya geldi
Radyatör deposunda uyuşturucu sevkıyatına polisten darbe
Radyatör deposunda uyuşturucu sevkıyatına polisten darbe
Söz 83. bölüm 2. fragmanı
Söz 83. bölüm 2. fragmanı
Abdulkadir Parmak, Trabzon sokaklarında davul çaldı
Abdulkadir Parmak, Trabzon sokaklarında davul çaldı
Küçük Nurcan’ın cansız bedenine ulaşıldı
Küçük Nurcan’ın cansız bedenine ulaşıldı
Yasak Elma 46. bölüm 2. fragmanı
Yasak Elma 46. bölüm 2. fragmanı
500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor
500 yıllık mezar görenleri hayrete düşürüyor
20 Mayıs ilkokullar yarın tatil mi pazartesi okul var mı?
20 Mayıs ilkokullar yarın tatil mi pazartesi okul var mı?