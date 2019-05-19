Devlet erkanı Samsun'da bir araya geldi

100. YIL RUHU HATIRLATILDI

Milyonlarca vatandaşın katıldığı kutlamalarda verilen mesajlarla,Türk milleti ve devletinin birlik ve beraberliği dünyaya duyuruldu.

Düzenlenen etkinliklerle, kurtuluş ruhu 100 yıl sonra tekrar hatırlandı.

ERDOĞAN: BİZİM DEVLETİMİZ HEP TEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine ulaşan bir millet ve devletiz. Gazi Mustafa Kemal, 1 asır önce bugün herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subaylarından biri olarak Samsun'a ayak bastı. İsmi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir.

Osmanlı, Balkanlar'dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı bizim milletimize uygulandı."