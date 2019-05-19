Kars'ta arazi kavgası 4 ölü 7 yaralı

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

"Kalaşnikof silahla evi taradılar"

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde meydana gelen olaydan sonra yaralanan bir kişiyle birlikte Kars Harakani Hastanesine gelen Orhan Atagün, Göçmen ve Korkmaz aileleri arasındaki arazi kavgasının bir ay önce başladığını ileri sürdü. Kalaşnikof silah kullananlardan birinin de güvenlik korucusu olduğunu söyleyen Orhan Atagün, "Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi taradı. Mermiler üzerimizden geçiyordu. Kimisi çeşitli yerlerinden yaralandı, kimisi sipere yatarak kurtuldu. Saldırganlar sonra bir eve girerek içeriyi taradılar" dedi.

Bu arada silahlı kavgada ağır yaralanan Enver, Önder ve Yılmaz Göçmen, Harakani Hastanesine getirilerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vali Öksüz'den açıklama

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralalardan birinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü'nün Sarıkamış'a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi.