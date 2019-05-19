AK PARTİ

Binali Yıldırım İstanbul'daki sandık hilesini anlattı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak, "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusularını vermiyor" dedi.

İSTANBUL Avcılar'da vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Yıldırım, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak, "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusularını vermiyor" dedi.

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