MEDYA

Hercai 11. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 11. yeni bölümüyle 24 Mayıs 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 24 Mayıs 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Efes Euroleague ikincisi oldu
Anadolu Efes Euroleague ikincisi oldu
Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı
Fatih Terim: Alnımızın akıyla hak ettik
Fatih Terim: Alnımızın akıyla hak ettik
Galatasaray'ın kasasına giren para
Galatasaray'ın kasasına giren para
Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar
Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 15. bölüm fragmanı
Tek Yürek 15. bölüm fragmanı
Kadın 63. bölüm fragmanı
Kadın 63. bölüm fragmanı
Hercai 11. bölüm fragmanı
Hercai 11. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölüm fragmanı
Leke 6. bölüm 2. fragmanı
Leke 6. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı
Halka 18. bölüm 2. fragmanı
Halka 18. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 70. bölüm 2. fragmanı final
Bizim Hikaye 70. bölüm 2. fragmanı final