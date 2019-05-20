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Kablo hırsızları tutuklandı

Adana'da bir iş yerinin trafosundan 100 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 155'i arayan bir kişi Adana Organize Sanayi Bölgesinde gece hırsızlık olduğunu bildirdi. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne ihbar edilen yere geldiğinde farları yanan bir otomobil gördü. Polis otomobile yaklaşıp içindeki Selçuk S. ve Nebi Y.'nin aşağı inmesini istedi. Bu arada araçtan inen şahıslar polislerin kendilerini durduramayacağını ve arayamayacağını söyleyerek tartışmaya başladı. Polise mukavemet gösteren zanlılar bir kaç ekip daha çağrılarak etkisiz hale getirildi. Daha sonra otomobilde yapılan aramada çok sayıda 1,5 metre uzunluğunda bakır kablo bulundu. Polis trafonun yanına gittiğinde de yine kesilmiş halde çok sayıda bakır tel buldu. Bunun üzerine polis iş yerinin sahibi Muhyettin Şimşek'e ulaştı. Şimşek olay yerine gelip hırsızlığı görünce 100 bin lira zararı olduğunu söyleyip zanlılardan şikayetçi oldu. Hırsızlık yapmadıkların söyleyen zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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