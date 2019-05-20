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20 Mayıs Türkiye Gündemi

20 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

19 Mayıs'ın 100 yıl dönümünde bütün liderler Samsun'da buluştu

19 Mayıs kutlamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun'a davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli, kutlama törenini birlikte takip etti.

Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması

Soylu "İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş. Bu yapılabilecek bir şey mi? Bu hepimize lazım. Herkese lazım. Bu yapılır mı?"

Kılıçdaroğlu: Tatil yok, sandığa gideceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası konuştu. Kılıçdaroğlu, 23 Haziran için "Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız" dedi.

Binali Yıldırım: İster başkan olayım, ister olmayayım söz veriyorum

Yıldırım, “Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum.'' dedi.

Trump'tan tehlikeli çıkış: İran'ın sonu olur

Trump, İran'ı ABD'yi tehdit etmemesi için uyararak, Twitter'dan "İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur" mesajını paylaştı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir karşısında oynayan Galatasaray maçı 2-1 kazanarak sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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