DÜNYA

Önüne bakmayan kadın havuza düştü o anlar güvenlik kamerasında

Endonezya'da bir otelde güvenlik kamerasına yansıyan trajikomik olayda, elinde tabakla yürüyen bir kadın yanlışlıkla havuza düşüyor.

Endonezya'da bir otelde çekilen görüntülerde, açık büfeden yemeğini alan kadın, ortak alana doğru yürüyor. Yemeğini yemek için masa arayan kadın, bir anlık dalgınlıkla önündeki havuzu fark etmiyor, elindeki tabaklarla birlikte kendini suların içinde buluyor.

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