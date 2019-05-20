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15 metreden kafa üstü çakıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yağmur kanallarını onaran işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı'da bir apartmanın yağmur kanallarını onaran işçi Bayram O., 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Bayram O.’nun cesedi, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından cenaze aracı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna nakledildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından talihsiz işçinin kesin ölüm nedeni belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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