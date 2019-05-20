Çin’de savaş uçağı okulun yanına düştü

Çin donanmasına bağlı ait JH-7 model savaş uçağı, Hainan eyaletine bağlı Ledong bölgesinde sivillerin yaşadığı bir gölgeye düştü. Tarlaya düşen uçakta bulunan 2 pilot olay yerinde hayatını kaybetti. Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın eğitim uçuşu sırasında olduğu yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, sivil bir kaybın olmadığını, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde ise uçağın bir ilkokul yanındaki tarlaya düştüğü görüldü. Kazanın teneffüsten birkaç dakika önce gerçekleştiği ve bir felaketin eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.