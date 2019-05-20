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Ütü kablosuyla kendini astı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Deniz Sarıçam (24) ütü kablosuyla kendini tavana asarak intihar etti.

Olay öğle saatlerinde, Ata Evler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Boran Sokak?ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Deniz Sarıçam, ailesinin dışarıda olduğu sırada ütü kablosunu odasının tavanında bulunan çengel demire geçirip kendini astı. Eve gelen ailesi, Sarıçam'ı tavana asılı görünce hemen aşağı indirip polise ve 112 Acile haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sarıçam'ın öldüğünü tespit etti. Sarıçam?ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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