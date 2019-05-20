İstanbul Fatih'te kuyumcu kuryesine silahlı gasp

İstanbul Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı. Olay, Küçükayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 HY 1963 plakalı otomobil ile 5 kilogram altın taşıyan kuyumcu kuryeleri, söz konusu sokağın Sahil Yolu'na bağlandığı altgeçitten birkaç metre önce kar maskeli ve silahlı 5 kişinin kurduğu pusuya düştü. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, kurye aracına uzun namlulu silahla ateş etti.

Otomobilin sol arka lastiğini patlatan soyguncular, aracın kaza yaparak kaldırıma çıkmasına neden oldu. Bu esnada bulundukları otomobilden inen 2 soyguncu ve olay yerinde pusuda bekleyen 3 soyguncu kurye aracındaki 2 kişiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek, 5 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Şüpheliler kuryeleri takip ettikleri araca binip Sahil Yolu'nda Zeytinburnu istikametine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.