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İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti

İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A., 15 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürülürken, fuhşa sürüklenen kadınların cinsel birliktelik yaşadığı 52 kişinin de ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılıkça serbest bırakılırken, G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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