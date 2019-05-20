GÜNCEL

700 kişilik ekip “100. Yıl” koreografisi ile atabarı oynadı

‘Dünya Atabarı Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye’de 81 ilde ve dünya genelinde toplam 19 ülkede, 40’dan fazla kentte eş zamanlı olarak atabarı oynandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu'nun ortak projesi olan ve Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ili ve 19 ülkede aynı anda 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi hayata geçirildi. 

Burdur’da ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 700 kişilik ekip “100. Yıl” koreografisi ile atabarı oynadı. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Proje Burdur Koordinatörü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Turan, “Atabarı Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk’ün de oynadığı halk oyunlarından biri ” dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Yer Adana! Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti
Yer Adana! Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti
Antalya Döşemealtı'nda AK Partili Meclis üyesi CHP’ye katıldı
Antalya Döşemealtı'nda AK Partili Meclis üyesi CHP’ye katıldı
Tacizciyi terlikle dövmüştü! O kadın konuştu: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
Tacizciyi terlikle dövmüştü! O kadın konuştu: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hırsızları görünce pencereden atladı! O anlar kamerada
Hırsızları görünce pencereden atladı! O anlar kamerada
Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar
Eriyen asfalt sebebiyle ölümle burun buruna kaldılar
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti
İzmir'de fuhuş operasyonu! Polis 40 gün boyunca takip edip harekete geçti
Banu Alkan, Burcu Esmersoy'u yerden yere vurdu!
Banu Alkan, Burcu Esmersoy'u yerden yere vurdu!
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına tepki gösterdi
Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına tepki gösterdi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi