20 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

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20 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken seçim mesajı! Hiç kimse İstanbul üzerinde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hiç kimse İstanbul üzerinde senaryo yazmaya kalkışmasın. Cumhur, Cumhuriyeti'ni koruyacak, ülkesini kollayacaktır. Cumhur, bağımsızlığını can pahasına savunacaktır' dedi.

Numan Kurtulmuş'tan yeni askerlik düzenlemesine ilişkin çok kritik açıklamalar!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin "Zannediyorum, çok kısa süre içerisinde parlamentoya gelecek ve yasalaşarak uygulamaya geçilecektir" diye konuştu.

Faik Öztrak'tan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, YSK'nın 200 sayfalık gerekçeli kararına tepki gösterek, 'Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi' dedi.

HDP'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama:

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanarak, 'İstanbul seçimlerinde Kürtlerin ne yapacağı Kürtlerin bu durumu iktidarlara, duruma göre değişiklik arz etmez' dedi.

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