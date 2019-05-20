DÜNYA

Meksika'da yüzü yanan şarkıcı konsere devam etti

Meksika’nın Cuquio şehrinde konser sırasında yüzü yanan El Gallo lakaplı şarkıcı Francisco Elizalde, konsere aldırış etmede devam etti.

Meksika’nın Jalisco eyaletinin Cuquio şehrinde konser düzenleyen El Gallo lakaplı şarkıcı Francisco Elizalde, sahnede kullanılan alev makinasının kurbanı oldu. El Gallo seyircilere eğildiği sırada alev makinasının çalışmasıyla yüzü kısa süreliğine alevler içinde kaldı. Hemen geri çekilen El Gallo’nun yüzünden duman yükseldiği görüntülendi. Şarkı söylemeye devam eden El Gallo, konserden sonra hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının yüzünde ikinci dereceden yanık olduğu açıklandı.

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