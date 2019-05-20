Mersin'de minibüsteki kadına şiddet kamerada

MERSİN'de, yolcu taşımacılığı yapan minibüste bir adam, eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadının yüzüne defalarca yumruk attı.

Kendisine tepki gösteren yolcuları, "Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım" diyerek tehdit eden adamın yumruklarını başka bir kadın yolcu cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.