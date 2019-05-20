YEREL

Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Dayan’ın hayatını kaybettiği kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda; sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre, sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti.

Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meyanda geldiği görülüyor.

Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasin Ensar Dayan gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap
Yer Adana! Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti
Yer Adana! Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti
Antalya Döşemealtı'nda AK Partili Meclis üyesi CHP’ye katıldı
Antalya Döşemealtı'nda AK Partili Meclis üyesi CHP’ye katıldı
Tacizciyi terlikle dövmüştü! O kadın konuştu: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
Tacizciyi terlikle dövmüştü! O kadın konuştu: Şiddete karşıyım ama dayanamadım
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da galericiyi plastik kelepçe takıp dövdüler
Antalya'da galericiyi plastik kelepçe takıp dövdüler
Meksika'da yüzü yanan şarkıcı konsere devam etti
Meksika'da yüzü yanan şarkıcı konsere devam etti
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Gençlerbirliği’nden Nobre için duygusal veda
Gençlerbirliği’nden Nobre için duygusal veda
20 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
20 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
700 kişilik ekip “100. Yıl” koreografisi ile atabarı oynadı
700 kişilik ekip “100. Yıl” koreografisi ile atabarı oynadı
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi