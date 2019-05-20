Tekirdağ Malkara'daki cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası öfkeli kalabalık sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık polis, çevik kuvvet ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Umut İçin (34), kebap salonu işleten M.K. (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayetin ardından toplanan öfkeli kalabalık, katil zanlısının iş yeri, evi ve otomobiline saldırarak zarar verdi.
Öfkeli kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.