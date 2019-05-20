YEREL

Tekirdağ Malkara'daki cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası öfkeli kalabalık sokağa döküldü. Öfkeli kalabalık polis, çevik kuvvet ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Umut İçin (34), kebap salonu işleten M.K. (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetin ardından toplanan öfkeli kalabalık, katil zanlısının iş yeri, evi ve otomobiline saldırarak zarar verdi.

Öfkeli kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!
CHP İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
CHP İstanbul seçimi için milletvekillerini görevlendirdi
DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını
DSÖ'den Ebola uyarısı: Tarihin en ölümcül ikinci salgını
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Mersin'de minibüsteki kadına şiddet kamerada
Mersin'de minibüsteki kadına şiddet kamerada
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı
Bursa'da 4 yaşındaki Yasin otobüsün altında böyle kaldı
Antalya'da galericiyi plastik kelepçe takıp dövdüler
Antalya'da galericiyi plastik kelepçe takıp dövdüler
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Meksika'da yüzü yanan şarkıcı konsere devam etti
Meksika'da yüzü yanan şarkıcı konsere devam etti
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi