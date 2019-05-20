YEREL

Kütahya'da korkunç görüntüler Döner bıçağı ile saldırdı

KÜTAHYA’da E.Y. (17), halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E.'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E., hastaneye kaldırırken, olay yerinden kaçan E.Y. ve S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

KÜTAHYA Ali Paşa Mahallesindeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., iddiaya göre, kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.’ye yumruk atınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Y. belinden döner bıçağını çıkarırken, S.Y. olay yerinden kaçtı. E.Y. ise A.C.E.’ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı. Yere düşen yaşıtına saldırmayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.’nin el ve kollarında derin kesikler olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Y.’yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Y.’nin belinden çıkardığı döner bıçağı ile yaşıtlarına saldırdığı görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail'den flaş iddia: Ateşkese varıldı
İsrail'den flaş iddia: Ateşkese varıldı
Elazığ'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Elazığ'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert tepki
Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert tepki
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
Serhat Akın: Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turunda
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turunda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçeli klasik aracıyla Ankara sokaklarında...
Bahçeli klasik aracıyla Ankara sokaklarında...
İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi
İstanbul'da polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Hacamat noktaları nereler? Teşhisten Tedaviye Hacamat kitabında
Tekirdağ Malkara'daki cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı
Tekirdağ Malkara'daki cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
Gaziantep'te Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası 3 yaralı
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
LGS ne zaman 2019 LGS geri sayım başladı örnek sorular
Mersin'de minibüsteki kadına şiddet kamerada
Mersin'de minibüsteki kadına şiddet kamerada
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 MEB yeni tatil düzenlemesi