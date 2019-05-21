GÜNCEL

Bursa'da patenci gençten trafikte tehlikeli şov!

Bursa'da patenci genç tehlikeli bir şova imza attı. Şehir içi mavi minibüsün penceresine tutunarak yolculuk yaptı. O anları ise kendi telefonundan görüntüleyip paylaştı.

Bursa'da ismi öğrenilemeyen patenci bir genç bu kadarı da olmaz dedirtecek bir şova imza attı.

Suriyeli olduğu iddia edilen genç şehir içinde çalışan mavi minibüslerden birinin açık olan camına tutundu, kilometrelerce yolculuk yaptı. Bu da yetmezmiş gibi bir de o anları kendi telefonundan görüntüledi.

Patenci genç ile beraber minibüsün içinde olan yolcular da o anları kayıt altına aldı. Yolculuk boyunca herhangi bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Süleyman Soylu'dan çarpıcı seçim açıklaması: Tahammül edemem
Bakan Süleyman Soylu'dan çarpıcı seçim açıklaması: Tahammül edemem
Fatih Altaylı'dan seçimlerde oy nasıl çalınır sorusunun yanıtı
Fatih Altaylı'dan seçimlerde oy nasıl çalınır sorusunun yanıtı
Aşağı yönlü seyir kalıcı olmadı! İşte dolarda son durum
Aşağı yönlü seyir kalıcı olmadı! İşte dolarda son durum
Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması
Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması
Cemalettin Sarar soygun gecesi yaşananları anlattı şükür kurbanı kestik
Cemalettin Sarar soygun gecesi yaşananları anlattı şükür kurbanı kestik
Mehmet Ali Şahin: 1994'te mazbatamız geri alındı
Mehmet Ali Şahin: 1994'te mazbatamız geri alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı
Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı
Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
Binali Yıldırım sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
Sera Tokdemir eşi kim futbolcu Göksel Gencer'den neden boşandı
Sera Tokdemir eşi kim futbolcu Göksel Gencer'den neden boşandı
Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya "Edebinle sus otur"
Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya "Edebinle sus otur"
Afili Aşk 1. bölüm fragmanı
Afili Aşk 1. bölüm fragmanı
21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
21 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
Canevim 1. bölüm 2. fragmanı
Canevim 1. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı