Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak "Süleyman soylu" iddiaları!

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma amiri Koray Aslan konusunda yanıltıldığını belirtti.

Saygı Öztürk, Sözcü'de "Soylu’yu kim yanıltıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, televizyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma amiri Koray Aslan'ı hedef aldı, onun koruma kursuna bile katılmadığını, bu kişinin ticari işleri olduğunu, gezilerin önceden emniyete bildirilmediğini, yat gezisinin de gizlendiğini öne sürdü" değerlendirmesi yaptı.

"İlgili biriminden doğru bilgiler alabilirdi"

Öztürk, "Soylu'nun, kendi personeli olan Kılıçdaroğlu'nun koruma amiri Koray Aslan için bu iddialarda bulunması, hele de bunu televizyona çıkıp açıklaması hiç yakışık almadı. Emrindeki personelini çağırır ya da ilgili biriminden doğru bilgiler alabilirdi." ifadelerini kullandı.

"Anlaşılıyor ki Bakan'ı yanıltmışlar"

(...) Öztürk, "Mülakatta ve atışta da başarılı oldu. Hem hassas yerleri koruma hem de VIP koruma kurslarından geçirildi. Adabı muaşeret kurslarını da aldıktan sonra 2002-2005 yılları arasında Slovakya'da büyükelçinin korumalığını yaptı. Bu kursu almayan kişinin gönderilmesi mümkün değil. Bakan, ‘Koruma kursu görmedi’ derken açıkça yanıltıldı" dedi.

Ticari ilişkileri...

(...) Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Koray Aslan'ın, belediye başkanlarıyla, parti yöneticileriyle ilişkileri iyi. Bakan, ‘Ticari ilişkiler’ diyor. Eğer, Koray Aslan, koruma harici işler yapıyorsa bugüne kadar hakkında bir soruşturma açılması, iddia doğruysa cezalandırılması gerekirdi. Ancak böyle bir soruşturma da açılmamış.

Öztürk'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına gitmek için lütfen linki tıklayınız...