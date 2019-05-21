Başkentte ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5'i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 5'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.