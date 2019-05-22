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ABD'den S-400'ler için iki haftalık süre

ABD'den S-400'ler için iki haftalık süre

CNBC, ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerin alımını durdurmak için iki hafta süre verdiğini ileri sürdü. İddialara göre S-400'lerin iptal edilmemesi halinde Türkiye'nin başta F-35'ler olmak üzere bir takım yaptırımlarla karşılaşma ihtimali var.

ABD’nin Türkiye’ye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için iki haftalık süre verdiği belirtildi.

CNBC, bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Türkiye, ilk haftanın sonunda Rusya’yla milyarlarca dolarlık anlaşmayı iptal etmeli ve bunun yerine ABD’de Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot füze savunma sistemini almalı, yoksa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç edilme, vaat edilen 100 adet F-35’i kaybetme, yaptırım uygulama ve NATO’nun olası tepkisi ile karşılaşacak” ifadelerine yer verdi.

Kaynaklar, bunun “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi” olduğunu aktardı.

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