HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Anadolu Ajansı
Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi'nin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi'nin 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açılacağını anımsatan Altun, serginin sonraki duraklarının Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacağını duyurdu.

Altun'un paylaşımında sergiyle ilgili video da yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sinan Gümüş İtalya yolcusu
Sinan Gümüş İtalya yolcusu
Binali Yıldırım açıkladı: Seçim sonrası af gündemde
Binali Yıldırım açıkladı: Seçim sonrası af gündemde
Bakan Kurum'dan 100 bin istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan 100 bin istihdam müjdesi
KKTC'de koalisyon için anlaşmaya varıldı
KKTC'de koalisyon için anlaşmaya varıldı
Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız
Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız
TFF açıkladı UEFA lisansı alan kulüpler
TFF açıkladı UEFA lisansı alan kulüpler
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de son hafta programı belli oldu
Süper Lig'de son hafta programı belli oldu
ABD, Rus savaş uçaklarını engelledi
ABD, Rus savaş uçaklarını engelledi
LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Amasya'da 'beni tanımadın mı?' dedi sonra bakın ne yaptı!
Amasya'da 'beni tanımadın mı?' dedi sonra bakın ne yaptı!
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Yorumlar