HABER /  SPOR

Sinan Gümüş İtalya yolcusu

Sinan Gümüş İtalya yolcusu

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Sinan Gümüş için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Napoli, Atalanta'nın orta saha oyuncusu Josip Ilicic'i transfer etmeyi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan habere Atalanta, Josip İlicic'in ayrılması durumunda alternatif olarak Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü belirledi.

Geçtiğimiz aylarda Genoa da Sinan Gümüş'e teklif götürmüştü ancak Cesare Prandelli'nin takımının küme düşme riskinin yüksek olması, bu transferin rafa kalkmasına sebep olmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da Sinan Gümüş'ü istediği yönünde haberler çıkmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım açıkladı: Seçim sonrası af gündemde
Binali Yıldırım açıkladı: Seçim sonrası af gündemde
Bakan Kurum'dan 100 bin istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan 100 bin istihdam müjdesi
KKTC'de koalisyon için anlaşmaya varıldı
KKTC'de koalisyon için anlaşmaya varıldı
Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız
Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız
TFF açıkladı UEFA lisansı alan kulüpler
TFF açıkladı UEFA lisansı alan kulüpler
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de son hafta programı belli oldu
Süper Lig'de son hafta programı belli oldu
ABD, Rus savaş uçaklarını engelledi
ABD, Rus savaş uçaklarını engelledi
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Amasya'da 'beni tanımadın mı?' dedi sonra bakın ne yaptı!
Amasya'da 'beni tanımadın mı?' dedi sonra bakın ne yaptı!
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
Fransa ikiye bölen hasta! Eşi "Ötenazi yapalım" derken, ailesi "Hayır" diyor
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sözel bölüm soru cevapları
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sözel bölüm soru cevapları
Trabzonspor, UEFA kararını bekliyor
Trabzonspor, UEFA kararını bekliyor
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
Yorumlar