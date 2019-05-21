Beşiktaş'ta büyük revizyon başlıyor

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, Adriano, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ise sezon sonu takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor. Yeni teknik direktör ise son haftanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

Sezonun son maçına Vodafone Park'ta taraftarı önünde çıkacak olan Beşiktaş'ta kaptanlar Necip, Atiba, Oğuzhan ve tecrübeli golcü Burak Yılmaz takımı son maça motive ediyor.

Trabzon'da alınan mağlubiyetin ardından yabancı oyuncular ile Atiba yakından ilgilenirken, Burak Yılmaz da takımdaki genç oyunculara ağabeylik görevini üstlenerek moral veriyor.

Büyük revizyon başlıyor

Siyah beyazlılarda Mustafa Pektemek, Adriano, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ise sezon sonu takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.

Yönetim, sözleşmesi biten oyuncularla nikah tazelememe kararı alırken sadece kaptan Atiba'nın mukavelesindeki 1 yıllık opsiyonun kullanılmasına karar verildi.

2 teknik adama yoğunlaşıldı

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör ise son haftanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

Süper Lig'de görev yapan 2 teknik adama yoğunlaşan siyah beyazlı yönetimin Rebrov ve Bilic isimlerini de gündeminde tuttuğu öğrenildi.