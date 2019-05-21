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Süleyman Soylu açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü VIP kursu almamış

Anadolu Ajansı
Süleyman Soylu açıkladı! Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü VIP kursu almamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı ortaya çıktı. Önemli bilgiyi Bakan Soylu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, bir gazetede "Soylu'yu kim yanıltıyor" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında yer alan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin hem hassas yerleri koruma hem de VIP koruma kurslarından geçirildiği, bu kurslardan sonra Slovakya'da büyükelçinin koruma görevini üstlendiği ve söz konusu koruma hakkında kendisinin yanlış bilgilendirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

Tüm kurs bilgileri incelendi

Açıklamasında Soylu, "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün, 2002-2005 yıllarında Slovakya'da misyon koruma görevinde bulunduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

Kurs katılım sertifikası ilgili birimlerimize sunulamamıştır

"2002'de Slovakya'ya misyon koruma görevine gitmeden önce misyon koruma kursu içinde VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu aldığını şifahi olarak beyan etmiş ancak konu ile ilgili beyanını teyit edecek herhangi bir belge veya kurs katılım sertifikası kendisi tarafından ilgili birimlerimize sunulamamıştır.

Söz konusu korumanın kayıtlarımızda her iki kursu da almadığı açıkça görülmüştür

Ayrıca, VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu, Misyon Koruma Kursundan içerik bakımından çok daha kapsamlı ve farklıdır. Misyon Koruma Kursu eğitim müfredatı ve kapsamı açısından VIP Önemli Kişileri Koruma Kursunu tam anlamıyla kapsamamaktadır. Söz konusu korumanın kayıtlarımızda her iki kursu da almadığı açıkça görülmüştür. VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu profesyonel anlamda önemli kişileri koruyacak eğitimli personelin yetiştirildiği tek kurs olma özelliğini taşımaktadır."

Konuyla ilgili teftiş sürüyor

Söz konusu köşe yazısını hayali kaynaklara dayandırarak yazdığından dolayı yazarı eleştiren Soylu, yazara, internete düşen bilgileri Bakanlığın ilgili kurumlarına teyit ettirip yayımlamasıyla kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi aktarmış olacağı tavsiyesinde bulundu. Soylu, konuyla ilgili teftişin sürdüğünü, kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete, kurumlara ve kurallara itimat edilmesini beklediklerini bildirdi.

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