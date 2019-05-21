İSG 1. Dönem sınav sonuçları açıklanıyor TC ile sorgulama

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM bilgisi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 18 Mayıs Cumartesi günü tamamlandı. 2019 1. dönem İSG sınavı belirlenen illerde yapıldı İSG sonuçlarının ise 19 Haziran'da açıklanacak.

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, İSG 1. dönem sınav sonuç bilgisi ÖSYM duyurdu.

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2019 yılı 1. Dönem Sınavı 18 Mayıs 2019 tarihinde, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapıldı. 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek.

ÖSYM 1. Dönem sonuç tarihini resmi sayfası üzerinden paylaşmıştı. Yapılan duyuruya göre, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 19 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.