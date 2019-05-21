AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2019 açık lise sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL yani açık lise sınavının 3. için geri sayım başladı. AÖL sınavı için başvurular 16 Mayıs'ta sona ermişti. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman olacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL 2019 sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bilindiği üzere başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erdi. AÖL 3. dönem sınavı öncesi öğrenciler sınav tarihine kilitlenmiş durumda… Peki, Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihiyle ilgili detaylar…

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN: AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 – 7 Temmuz Cumartesi Pazar günü yapılacak. Sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz günü açık lise öğrencileriyle paylaşılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Ayrıca sınavda öğrencilere silgi ve kalem verilmeyecek. Bunun için öğrencilerin sınava kendi kalem ve silgilerini getirmeleri gerekmektedir.