HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu’ndan Hüsamettin Cindoruk’u sürpriz ziyaret

Ekrem İmamoğlu’ndan Hüsamettin Cindoruk’u sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugünkü programında olmamasına rağmen İstanbul’da eski TBMM başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti.

31 Mart seçimleri öncesinde de Cindoruk’u bürosunda ziyaret eden İmamoğlu, bu kez basına kapalı bir ziyaret yaptı.

''Demokratların yaşayan en önemli kanaat insanı''

Görüşmede Cindoruk’un Yardımcısı Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez de hazır bulundu. Baş başa 1 saati aşkın süreyle yapılan görüşme sonrasında, İmamoğlu, "Cindoruk gibi tecrübeli ve saygın bir siyaset ve devlet adamından tavsiye ve öğütlerini almaya geldim. Demokratların yaşayan en önemli kanaat insanını ziyaret etmekten mutluluk duydum" dedi.

Cindoruk'un İmamoğlu’na, Süleyman Demirel’in konuşmalarını ve bazı siyasi dergi ve kitaplar verdiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Üç anket şirketinden 23 Haziran tahmini Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı avantajlı?
Foto Galeri Üç anket şirketinden 23 Haziran tahmini Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı avantajlı? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti
Sosyete dünyasını sarsan haber avukat Deniz Keskin evinde intihar etti
Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
Mehmet Ali Şahin'den ezber bozan çıkış: Keşke Akşener ve Demirtaş'ta fotoğrafta olsaydı
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum
Cameni: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına jet yanıt
TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına jet yanıt
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
ÖNCEKİ HABERLER
5 aylık bebekle ölüm yolculuğu
5 aylık bebekle ölüm yolculuğu
Metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya kesinlikle dikkat edin
Metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya kesinlikle dikkat edin
MEB'den 'YKS' açıklaması
MEB'den 'YKS' açıklaması
LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
LGS sınav yerleri açıldı mı LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Galatasaray'a para cezası
Galatasaray'a para cezası
Takdir-teşekkür belgesi almak için devamsız kaç gün olmalı?
Takdir-teşekkür belgesi almak için devamsız kaç gün olmalı?
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Teşekkür alma puanı kaç oldu 2019 e okul karne görüntüleme
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Çerkes sürgünü nedir Çerkes soykırımı kaçıncı yılı oldu 2019
Yorumlar 2 yorum