Galatasaray'a para cezası

PFDK, Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 60 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 60 bin TL para cezası verdi. Sarı-kırmızılı takım, cezayı Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldı. PFDK'dan karara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın, 15.05.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."



