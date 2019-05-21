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Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması

Dün akşam Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan ile Ekrem İmamoğlu, AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun söylediği iddia edilen sözler üzerinden bir tartışma yaşadı. Türkiye'nin gündemine oturan o gerginlik ilgili İmamoğlu'nda ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu gergin geçen programın ardından bugün katıldığı bir televizyon programında Ahmet Hakan'la arasında yaşanan o tartışmaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"Bana ters sorular sormalarına kızmam''

İmamoğlu "Bana ters sorular sormalarına kızmam ama başka birini karşımda savunmalarına kızarım" dedi.

İmamoğlu şunları ifade etti; 

Üzüntü duyuyorum şöyle ki benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorduğu ters sorular beni kırmaz tam tersi benim cevap vermeme vesile olur. Bir soruyu sorup orada o kişiyi savunursanız bir dakika derim, benim üzüldüğüm bu esas değinilmesi gereken konulara değinemedik.

''Asla şikayetçi değilim ama birini savunuyorsa bu beni rahatsız eder''

Bilgi almak istiyorsun, ya da benim fikrim açığa çıkarmak istiyorsunuz bu doğal bir süreç. Bu bir gazetecinin görevi elbette. Dolayısıyla tarafından asla şikayetçi değilim ama birini savunuyorsa bu beni rahatsız eder. 

Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma böyle yaşanmıştı;

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