Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu 'Pontus' benzetmesi sert tepkilere neden olmuş gündemi meşgul etmişti.

Gazeteci Ahmet Hakan, programına konuk ettiği Ekrem İmamoğlu'na "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye ısrarla defalarca sordu.

İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" diye cevap verdi.