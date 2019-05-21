CHP

Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. İmamoğlu, AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kendisi hakkında 'Pontus' imasında bulunarak söylediği, "Hesap büyük olay büyük" sözleriyle ilgili Ahmet Hakan ile tartıştı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu 'Pontus' benzetmesi sert tepkilere neden olmuş gündemi meşgul etmişti.

Gazeteci Ahmet Hakan, programına konuk ettiği Ekrem İmamoğlu'na "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye ısrarla defalarca sordu.

İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" diye cevap verdi.

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