21 Mayıs Türkiye Gündemi

Süleyman Soylu: Biz sadece hak yerini bulsun istiyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, tekrarlanan İstanbul seçimleriyle alakalı yaptığı açıklamada ''Biz sadece hak yerini bulsun istiyoruz.'' dedi.

Bakanı Selçuk'tan 'matematik dersi' açıklaması

Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net" dedi.

Ekrem İmamoğlu'dan YSK'ya çağrı

İmamoğlu, YSK'ya seslenerek "Madem büyükşehiri iptal ettiniz 39 ilçede seçimlerin tamamını iptal edelim ve yeniden yapalım" diye seslendi.

Binali Yıldırım'dan vatandaşa: Gaz vermeye devam et

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım, “Oyumuz senindir Başkan” diye seslenen bir vatandaşa, “Sende gaz vermeye devam et” deyince gülüşmeler yaşandı.

Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı

Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşmada Rum Yönetiminin 'Bizi Türklerden koruyun' maddesi de yer aldı.

Trump'tan 'Nereleri işgal etmek istiyorsunuz' sorusuna cevap

FOX News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Nereleri işgal etmek istediğinin" sorulması üzerine "İşgal istiyorum, eğer mecbur kalırsam, ekonomik olarak" dedi.