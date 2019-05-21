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Nusret'ten altın kaplama hamburger

Nusret Gökçe'nin altın kaplama hamburger videosu sosyal medyayı salladı.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret, Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine özel servis yapıyor. Nusret bu defa ise altın kaplama hamburger yaptı.

Altın tozuyla hamburger

Hamburger köftesini ve içindeki peyniri altın tozuna bulayıp pişiren Nusret, ekmeği de altına buladı.

Sosyal medyada olay oldu

Nusret'in altın kaplama hamburger videosu kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

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