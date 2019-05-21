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Yangını söndürmek için koşan itfaiye erine, doğum günü sürprizi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gelen yangın ihbarı için aracına koşan itfaiye eri, eşi ve kızının doğum günü sürprizle karşılaştı. İtfaiye aracında elindeki doğum günü pastası ile bekleyen ailesini gören itfaiye eri şaşkınlığını gizleyemedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yangına gitmek için aracına koşan itfaiye eri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gölcük Müfrezesi’nde amir yardımcısı olarak görev yapan Zekeriya Yüksel, çalan yangın alarmı sonrasında olay yerinme gitmek amacı ile itfaiye aracına koştu.

EŞİ VE KIZIYLA KARŞILAŞTI

Aracın kapısını açan Yüksel, ellerindeki doğum günü pastası ile içeride bekleyen eşi ve kızıyla karşılaştı. Doğum gününü kutlamak için kendisine sürpriz yapan ailesini araçta gören itfaiye eri, şaşkınlığını gizleyemedi.

YANGINI SORDU

Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Yüksel, daha sonra arkadaşlarının yanına giderek yangının olup olmadığını sordu. Kendisine sürpriz yapmak amacı ile alarmın çaldığını öğrenen Yüksel, daha sonra tekrar ailesinin yanına dönerek mutluluğunu paylaştı.

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