Ekrem İmamoğlu Ahmet Hakan yayınıyla ilgili iddiaya CNN'ten açıklama

Ahmet Hakan, 'süre bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını kesince aralarında şöyle bir diyalog geçti.

Ekrem İmamoğlu: "İstanbul belediyesi nasıl bir israf yapıyor?"

Ahmet Hakan: "Onu anlattınız"

İmamoğlu: "Hayır anlatmadım"

Ahmet Hakan: "#SüreBitti"

Ekrem İmamoğlu: "12 diye söylediler"

Ahmet Hakan ve İmamoğlu'nun süre bitti diyalogu