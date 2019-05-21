Ahmet Hakan süre bitti deyip İmamoğlu yayınını kesti

Sosyal medyada CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programının vaktinden önce bitirildiğine yönelik iddialar TT oldu. Ahmet Hakan, 'süre bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını kesince aralarında şöyle bir diyalog geçti.

Ekrem İmamoğlu: "İstanbul belediyesi nasıl bir israf yapıyor?"

Ahmet Hakan: "Onu anlattınız"

Ekrem İmamoğlu: "Hayır anlatmadım"

Ahmet Hakan: "#SüreBitti"

Ekrem İmamoğlu: "12 diye söylediler"