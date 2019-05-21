Ahmet Hakan süre bitti deyip İmamoğlu yayınını kesti
YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı sonrası mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu CNNTürk'teki Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israfla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına girdi, daha sonra da sonlandırıldı.
Sosyal medyada CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programının vaktinden önce bitirildiğine yönelik iddialar TT oldu. Ahmet Hakan, 'süre bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını kesince aralarında şöyle bir diyalog geçti.
Ekrem İmamoğlu: "İstanbul belediyesi nasıl bir israf yapıyor?"
Ahmet Hakan: "Onu anlattınız"
Ekrem İmamoğlu: "Hayır anlatmadım"
Ahmet Hakan: "#SüreBitti"
Ekrem İmamoğlu: "12 diye söylediler"