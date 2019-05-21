Meral Akşener "Samsun'daki devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu''

Akşener'in satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, Türklüğe yönelmiş zulmün bugünkü adresi Doğu Türkistan. Çin'in zulmü Ramazan’da da devam ediyor. Müslüman Uygur Türklerinin oruç tutmaları yasaklanıyor, camileri yıkılıyor. Hükümeti suskunluğunu bozmaya çağırıyorum. Dışişleri Bakan Yardımcısı gidip orada utanmadan Çin'in teröristlerle mücadelesini desteklediğini söylüyor. Allah bunları ıslah etsin."

"Samsun'daki devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu''

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktıkları yol Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa bunu istiklal sevdalılarının mücadelesine borçluyuz. GİK toplantısı sonrası aziz milletimize bildirgemizi ilan ettik. Dedik ki, bu milleti refah ve bolluk içinde yaşatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu aziz milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Ülkeyi yönetenler bu milletin acılarına çare bulmak zorundalar.

Sonra fısıltı gazeteleri dedikodulara başladı. Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu. Zübeyde Hanım’ın Peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün adını silmeye çalışanların yaptığı tam bir riya idi. 6 Mayıs’ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun’a gidenlerin inandırıcılığı yoktu.

Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Biz Samsun’da siyasi hesapla giden iktidarla değil yüreği ile giden milletimizle bir arada olacağız dedik. Evet katılmadık var mı diyeceğiniz?"