POLİTİKA

Meral Akşener "Samsun'daki devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 19 Mayıs'ta Samsun'daki törene neden katılmadığını açıkladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener "Samsun'daki tören devlet töreni değildi, iktidarın şovuydu" diye konuştu. Meral Akşener Samsun'daki törenleri "tam anlamıyla bir riya" olarak niteledi.

Akşener'in satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, Türklüğe yönelmiş zulmün bugünkü adresi Doğu Türkistan. Çin'in zulmü Ramazan’da da devam ediyor. Müslüman Uygur Türklerinin oruç tutmaları yasaklanıyor, camileri yıkılıyor. Hükümeti suskunluğunu bozmaya çağırıyorum. Dışişleri Bakan Yardımcısı gidip orada utanmadan Çin'in teröristlerle mücadelesini desteklediğini söylüyor. Allah bunları ıslah etsin."

"Samsun'daki devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu''

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktıkları yol Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa bunu istiklal sevdalılarının mücadelesine borçluyuz. GİK toplantısı sonrası aziz milletimize bildirgemizi ilan ettik. Dedik ki, bu milleti refah ve bolluk içinde yaşatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu aziz milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Ülkeyi yönetenler bu milletin acılarına çare bulmak zorundalar.

Sonra fısıltı gazeteleri dedikodulara başladı. Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu. Zübeyde Hanım’ın Peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün adını silmeye çalışanların yaptığı tam bir riya idi. 6 Mayıs’ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun’a gidenlerin inandırıcılığı yoktu.

Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Biz Samsun’da siyasi hesapla giden iktidarla değil yüreği ile giden milletimizle bir arada olacağız dedik. Evet katılmadık var mı diyeceğiniz?"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Obeziteye neden olan risk faktörleri nelerdir? Obeziteden kurtulmak için...
Obeziteye neden olan risk faktörleri nelerdir? Obeziteden kurtulmak için...
HDP’li 9 meclis üyesi görevden alındı
HDP’li 9 meclis üyesi görevden alındı
Yemen'deki Husiler Mekke'yi mi füzeyle vuracaktı! Jet hızıyla açıklama geldi
Yemen'deki Husiler Mekke'yi mi füzeyle vuracaktı! Jet hızıyla açıklama geldi
Fenerbahçe'den 8 ay sonra bir ilk
Fenerbahçe'den 8 ay sonra bir ilk
Arda Turan Fatih Terim'den özür diledi dönmek istiyor
Arda Turan Fatih Terim'den özür diledi dönmek istiyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma
Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma
Yangını söndürmek için koşan itfaiye erine, doğum günü sürprizi
Yangını söndürmek için koşan itfaiye erine, doğum günü sürprizi
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
Ramazan Bayramı ne zaman 2019 bayram tatili başlangıç tarihi
21 Mayıs Türkiye Gündemi
21 Mayıs Türkiye Gündemi
Nusret'ten altın kaplama hamburger
Nusret'ten altın kaplama hamburger
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 2019 ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 2019 ödeme takvimi
Mekke'de yağmur altında tavaf böyle kaydedildi
Mekke'de yağmur altında tavaf böyle kaydedildi
Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı
Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı