Beyin yakan rahatlama yöntemi!
Sosyal medyada yayılan bir video ilginç bir zeka ürünü tasarımı gözler önüne serdi. Aşırı sıcak havada hem serinlemek hem de rahatlamak isteyen bir kişi çözümü böyle bulmuş.
Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, kendisine hem serinlikle hem de bir dokunuşla rahatlamak için ilginç bir yola başvurdu. Vantilatör yardımıyla sırtını da kaşıtan gencin bu ilginç buluşu sosyal medyada paylaşıldı.
Aşırı sıcakların yaşandığı Brezilya'da kayda geçtiği tahmin edilen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.