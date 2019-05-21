Beyin yakan rahatlama yöntemi!

Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, kendisine hem serinlikle hem de bir dokunuşla rahatlamak için ilginç bir yola başvurdu. Vantilatör yardımıyla sırtını da kaşıtan gencin bu ilginç buluşu sosyal medyada paylaşıldı.

Aşırı sıcakların yaşandığı Brezilya'da kayda geçtiği tahmin edilen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.