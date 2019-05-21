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Sivas halkı iftardan sahura mesire alanında

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Paşabahçe mesire alanı, Ramazan ayında dolup yaşıyor. Kent halkı, iftar ve sahur için sıklıkta mesire alanını tercih ediyor. Ramazan boyunca binlerce kişiyi ağırlayan mesire alanında, iftar saatlerinde aynı anda yakılan mangal dumanları bölgede orman yangını varmış görüntüsü oluşturuyor.

Sivas'ta vatandaşlar, havaların sıcak seyrettiği Ramazan ayında iftar için kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe mesire alanını tercih ediyor. İftar vaktinden saatler önce aileleri ve davet ettikleri misafirleriyle birlikte mesire alanına gelenler iftara kadar burada vakit geçiriyor. Kent sakinleri, sabahın erken saatlerinden itibaren mesire alanında yer kapabilmek için birbiriyle yarışıyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde gelerek eşyalarını önceden kamelyalara bırakıyor. Kamelyalarda yer bulamayanlar ise ağaç altları ve çimlerin üzerini tercih ediyor. Yoğunluk nedeni ile yer bulamayanların bazısı ise geri dönmek zorunda kalıyor. İftar saatine kadar vakit geçirenler, ezan saatinin yaklaşmasıyla yemek hazırlıklarını yapıyor. Mesire alanında öncelikle mangal tercih ediliyor. İftar saatlerinde aynı anda yakılan mangal ve semaver dumanları bölgede orman yangını varmış görüntüsü oluşturuyor. Yeşillik içerisindeki Paşabahçe iftar saati yaklaştığında ağaçlar arasından dumanlar yükseliyor. Mesire alanında bulunan camide ezan okunmasıyla birlikte binlerce kişi iftarını açıyor.

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