Temelli: Kürt yok, kadın yok, tespih tanesi gibi dizilmişler, bu neyin ittifakı?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli liderlerin 19 Mayıs'ta liderlerin verdiği pozu eleştirdi, "Bu 19 Mayıs'ın ruhuna aykırı" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında Samsun'daki 19 Mayıs törenlerinde liderlerin verdiği fotoğrafı eleştirdi. Temelli "19 Mayıs'ın ruhuna vakıf olmayanlar, cumhur ittifakına iman tazelemeye gitmişler, tespih tanesi gibi dizilmişler. Sanırsınız emeklilik hatırası, bekleyin çok yakında hepinizi siyasetten emekli edeceğiz" diye konuştu.

"Bu neyin fotoğrafı, neyin ittifakı? Kürtler yok, kadınlar yok. Bu 19 Mayıs'ın ruhuna aykırıdır" ifadelerini kullanan Sezai Temelli, fotoğraftaki liderleri 19 Mayıs'ı siyasete alet etmekle suçladı. HDP Eş Genel Başkanı "Bunun üzerinden HDP'ye saldırı peşindeler" dedi.