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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızdan vazgeçti

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızdan vazgeçti

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Balotelli transferinde geri adım attı.

Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Balotelli transferini askıya aldı.

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin oyuncuyla görüşmek için Fransa'ya gittiği ve bu transferde maddi yükümlülüklerin Fenerbahçe için ağır olacağını düşündüğü iddia edildi.

Fazla para istendi
Haber Global'in haberine göre İtalyan futbolcunun menajeri Mino Raiola, Balotelli'nin transferi için oyuncusuna yıllık 3.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme ve 4 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Bu şartları duyan Fenerbahçe, şimdilik transferi askıya aldı.

24 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi
28 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon Fransa Ligi'nde Nice ve Marsilya formalarıyla toplam 24 maçta forma giydi. Balotelli, bu 24 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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